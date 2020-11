Gandola (FI): “4 novembre, degrado inaccettabile presso la targa ai Caduti di San Donnino”

CAMPI BISENZIO – “Non è davvero accettabile che anche quest’anno, in occasione della festa dell’unità nazionale, dove si ricorda la vittoria italiana nella grande guerra, ci si ritrovi con la targa per ricordare i caduti di San Donnino nuovamente danneggiata e oltraggiata. Un fatto indecoroso che andrebbe previsto e superato con una pronta manutenzione”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, segnalando lo stato di degrado nel quale si trova la targa presente presso il giardino Luciano Martelli di San Donnino per ricordare i caduti di San Donnino nella prima guerra mondiale. “Nei prossimi giorni, se l’amministrazione comunale non provvederà a ristabilire il decoro, provvederemo direttamente noi di Forza Italia a rimuovere il degrado ripulendo la targa, la cui installazione avvenne nel 2015 grazie alla volontà del “Comitato per San Donnino” che dopo un’accurata ricerca storica era riuscito a risalire a tutti i nomi dei caduti sandonninesi. Da allora, spettava all’amministrazione comunale prendersi cura dell’installazione ma la stessa è stata più volte divelta e danneggiata nell’indifferenza collettiva”. “Commemorare degnamente il 4 novembre – spiega Gandola – significa ritrovarci come italiani attorno alle nostre radici e attorno alla nostra storia. La tremenda esperienza del ’15-’18 ci ha lasciato come vera eredità questo sentimento di riconoscenza per tutti coloro che hanno sacrificato le proprie vite per la difesa di una comunità a cui tutti apparteniamo e per la difesa del sacro suolo nazionale. La Nazione, potremmo spingerci a dire sia nata proprio nei soldati, proprio nelle trincee, dove tutti combattevano, sino addirittura all’estremo sacrificio, per il medesimo ideale: la Patria. Dovremmo ricordarcelo di più e onorarli con onore e decoro, cose troppo spesso dimenticate a Campi Bisenzio”.