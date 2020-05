Gandola (FI): “A Campi si riapra il mercato settimanale fin da sabato prossimo”

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale compia ogni sforzo per riaprire il mercato a partire da sabato prossimo dando modo, a tutti gli ambulanti e non solo a quelli del settore alimentare, di poter tornare ad offrire la propria merce”. È questo l’appello che Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, rivolge all’amministrazione comunale campigiana. “Di concerto con la Polizia municipale e le associazioni di categoria – continua Gandola – l’amministrazione comunale dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per riaprire il mercato garantendo il necessario distanziamento sociale, valutando anche l’opportunità di occupare nuovi spazi pubblici per estendere maggiormente tutta l’area mercatale. Così come fatto da stamani a Prato e Firenze, il mercato deve ripartire nella sua interezza anche a Campi Bisenzio senza attendere ulteriormente ma ciò deve avvenire in piena sicurezza con steward e personale volontario a controllare gli accessi affinché non si verifichino assembramenti”. “Nelle scorse settimane – conclude – non tutto è filato liscio e già con la sola presenza degli ambulanti alimentari c’erano svariate criticità. La riapertura del mercato, pertanto, dovrà avvenire con modalità e una disposizione dei banchi diversa dal solito. Sul punto occorre accelerare perché dopo 70 giorni di stop prolungato tutti gli ambulanti hanno pieno diritto a tornare a lavorare in sicurezza”.