Gandola (FI): “Bene la riapertura del Museo Manzi, adesso i lavori di messa in sicurezza”

CAMPI BISENZIO – “Forza Italia saluta con soddisfazione la riapertura al pubblico del Museo Antonio Manzi, avvenuta a opera dei consueti e valorosi volontari”. Così si è espresso Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio. “In questo periodo di ripartenza, accanto al sostegno verso le attività economiche – ha aggiunto – è necessario continuare a portare avanti anche la promozione della cultura a partire dalla valorizzazione del Museo Manzi, punto di riferimento nel nostro territorio per l’arte contemporanea. Nel prossimo consiglio comunale presenteremo una nuova interrogazione per conoscere l’aggiornamento sullo stato dell’arte sugli impegni assunti dall’amministrazione comunale in merito alla necessaria messa in sicurezza del Museo e se il progetto di ristrutturazione redatto dagli uffici tecnici comunali sia stato già approvato dalla Soprintendenza”. “Non c’è più tempo da perdere – ha concluso Gandola – i lavori di messa in sicurezza devono poter essere realizzati quando prima, solo così, infatti, potremo rilanciare il museo riattivando le visite guidate ed i laboratori tecnici anche con i ragazzi delle scuole del nostro territorio, nonché riportare in luce le oltre 130 opere di straordinaria bellezza che il Maestro Manzi ha donato alla città”.