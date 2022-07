Gandola (FI): “Bene l’apertura del Museo di Gonfienti, adesso la sfida è acquisire una rilevanza regionale”

CAMPI BISENZIO – “Il patrimonio di Gonfienti rappresenta una miniera d’oro per il nostro territorio per questo è urgente riprenderne gli scavi presso l’area archeologica pratese. L’apertura del Museo a Campi Bisenzio, atteso da 20 anni, rappresenta una notizia della quale siamo certamente lieti. Un vanto per Campi Bisenzio che così rivoluziona le proprie politiche […]

CAMPI BISENZIO – “Il patrimonio di Gonfienti rappresenta una miniera d’oro per il nostro territorio per questo è urgente riprenderne gli scavi presso l’area archeologica pratese. L’apertura del Museo a Campi Bisenzio, atteso da 20 anni, rappresenta una notizia della quale siamo certamente lieti. Un vanto per Campi Bisenzio che così rivoluziona le proprie politiche culturali. Adesso due sono le sfide da compiere: acquisire la rilevanza regionale per il museo e renderlo appetibile al pubblico affinché i locali inaugurati oggi siano pieni di cittadini”. Così si esprime Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento e capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio che aggiunge: “Francamente ci saremmo attesi un’inaugurazione diversa, un battesimo popolare che purtroppo non c’è stato relegando la cerimonia a pochi invitati. Eppure, la sfida è rendere vivo quel patrimonio portandovi all’interno i campigiani affinché siano orgogliosi della nostra storia. Ci auguriamo dunque che sia subito avviata un’imponente campagna pubblicitaria che sappia suscitare l’interesse dei nostri cittadini e li spinga a visitare i locali inaugurati oggi. Tra fine agosto e settembre ricorrerà la tradizionale “Giornata degli etruschi” e sarà necessario compiere ogni sforzo con la produzione di innumerevoli eventi collaterali da svolgersi a Campi e all’interno del nostro Museo per consentire la più ampia riscoperta delle nostre radici storiche e la valorizzazione del patrimonio culturale”.