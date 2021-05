Gandola (FI): “Bene l’intitolazione della Bretella a Narciso Parigi ma a Capalle serve una revisione della viabilità”

CAMPI BISENZIO – Per il consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra e capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio, Paolo Gandola, “senza una revisione della viabilità della frazione di Capalle la nuova strada sarà priva di utilità”. Gandola commenta così l’intitolazione della Bretella di ieri al grande cantante ma, al tempo stesso, sottolinea positivamente la decisione presa dall’amministrazione: “Narciso Parigi resterà in eterno uno dei nostri figli migliori, un grande Maestro di fama mondiale dalla straordinaria umanità. Per questo siamo lieti che la Bretella di Capalle sia stata a lui dedicata con un segno indelebile e permanente che leghi Narciso a tutta la comunità campigiana”. Tornando invece alla viabilità nella zona, “ancora oggi, – aggiunge Gandola – dopo 5 mesi dalla sua apertura al traffico, sono pochissime le auto che percorrono la nuova strada perdurando a utilizzare via dei Confini per raggiungere Prato o per dirigersi verso l’Indicatore. Continua a non essere rispettato anche il divieto posto alla percorrenza dei mezzi pesanti. Senza una revisione completa della viabilità della zona, la sola apertura al traffico della Bretella non ha costituito e non costituirà alcun beneficio e non consentirà in modo significativo di ridurre l’inquinamento acustico e ambientale e migliorare i problemi della sicurezza stradale che da sempre ammorbano i residenti in via dei Confini”.