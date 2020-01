Gandola (FI): “Buon lavoro al nuovo comandante della Polizia municipale”

CAMPI BISENZIO – “Vive congratulazioni e cordiali auguri di buon lavoro al nuovo comandante della Polizia municipale”: è con queste parole che Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, saluta Francesco Frutti, il comandante più giovane di tutta la Toscana. “Al nuovo comandante – aggiunge Gandola – giunga il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta Forza Italia. Si tratta di auguri che non sono di mera circostanza, ma davvero sinceri e partecipati, confidando nel suo operato per un rilancio e la prosecuzione della riorganizzazione del Corpo municipale nell’ottica di una presenza di prossimità nei confronti dei cittadini e della comunità locale”.

“Al tempo stesso – ha continuato il capogruppo azzurro – esprimiamo profonda stima e gratitudine a Lorenzo Di Vecchio, per il forte impegno assicurato in questi anni, la dedizione, la passione e il grande spirito di servizio che ha posto, in una mare di difficoltà, ai tantissimi problemi della nostra realtà. Le questioni aperte oggi da affrontare sono tuttavia innumerevoli, persistendo a Campi una difficile situazione tra reati ambientali, spaccio di droga e altri problemi come la mancanza dei piani di sicurezza nei mercati cittadini. L’augurio al nuovo comandante é che si creino presto le condizioni di un’azione continua grazie alla quale il cittadino senta che c’è qualcuno che si fa carico delle sue insicurezze, che opera per ridurre il rischio e agisce con competenza e discrezione, creando una rete di relazioni. Una sfida importante per la nostra Polizia municipale che sarà possibile vincere grazie all’esperienza maturata e alla capacità di azione raggiunta in questi ultimi anni da tutti gli agenti della municipale campigiana”.