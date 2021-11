Gandola (FI) “Calamandrei: dopo la pioggia nelle aule bisogna tornare alla manutenzione ordinaria”

SESTO FIORENTINO – “La notizia che alla sede distaccata dell’istituto Calamandrei vi siano state delle nuove gravi infiltrazioni dopo che un primo intervento sembrava aver risolto la problematica, dimostrano la necessità di tornare pesantemente sulla questione della manutenzione ordinaria delle nostre strutture scolastiche e soprattutto sulla necessità di meglio valutare il risultato degli interventi manutentivi realizzati in emergenza” Così si esprime Paolo Gandola, Consigliere Metropolitano di Forza Italia insieme a Samuele Gallorini, Coordinatore Forza Italia Giovani a Sesto.

“Solo il 6 ottobre scorso, hanno spiegato, un intervento a seguito di infiltrazioni si era concluso con l’apparente sistemazione della problematica, ma ecco che sono bastate poche piogge per ripresentare il problema in tutta la sua forza. E’ evidente – proseguono Gandola e Gallorini – che gli interventi spot in emergenza dei giorni scorsi non sono stati sufficienti a risolvere la causa dell’infiltrazione ed i nostri ragazzi si sono dovuti trovare così nella condizione di lasciare le loro aule e spostarsi continuamente da una classe all’altra, approfittando delle ore di laboratorio di loro colleghi. Insomma, una situazione di emergenza che speriamo possa durare solo pochi giorni in attesa di un intervento di manutenzione definitivo e fatto con tutti i crismi del caso”.

Ribadiamo, però, la necessità di calibrare nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture scolastiche dei nostri territorio, affinchè cose di questo genere non accadano più”. “Al riguardo – ha annunciato Gandola – protocollerò oggi in giornata un’interrogazione in città metropolitana per fare piena luce sull’accaduto”.