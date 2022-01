Gandola (FI Centrodestra per il cambiamento) “Galleria Santa Lucia: lavori conclusi, ma ancora non è aperta al transito”

CALENZANO – “A cosa si devono i ritardi nell’apertura della galleria Santa Lucia nell’autostrada del sole? Siamo dinanzi all’ennesima promessa non mantenuta visto che era stata data per certa l’apertura veicolare entro la fine dell’anno oramai passato. Sul punto vogliamo vederci chiaro e chiederemo nelle prossime ore dettagli”. Ad affermarlo, in una nota è Paolo Gandola, […]

CALENZANO – “A cosa si devono i ritardi nell’apertura della galleria Santa Lucia nell’autostrada del sole? Siamo dinanzi all’ennesima promessa non mantenuta visto che era stata data per certa l’apertura veicolare entro la fine dell’anno oramai passato. Sul punto vogliamo vederci chiaro e chiederemo nelle prossime ore dettagli”. Ad affermarlo, in una nota è Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento.

“Da molto tempo si attende l’apertura al transito del tunnel a tre corsie più lungo mai costruito in Europa – prosegue Gandola – e uno dei cinque più grandi al mondo per dimensione complessiva. La galleria Santa Lucia, naturale prosecuzione della Variante di Valico, è considerata, infatti, un’opera decisiva nel complesso progetto di ampliamento dell’Autostrada A1 Milano-Napoli ed il completamento dei lavori era stato assicurato entro l’anno. Da cosa dipendono i ritardi e quale è oggi il nuovo cronoprogramma?”. Secondo il consigliere metropolitano “da una prima ricognizione sommaria, spiega il consigliere metropolitano, pare di comprendere che ancora non sia stata conclusa l’importante opera dei collaudi che hanno fatto slittare l’apertura da fine anno alla tarda primavera del 2022”.

“Da quanto era stato reso noto, però, – prosegue Gandola – Autostrade per l’Italia avrebbe dovuto prendere in consegna la galleria entro fine settembre, per procedere ai necessari collaudi e all’impostazione della segnaletica orizzontale e verticale così da consentire l’apertura entro il 2021 o al più nei primi giorni del 2022”. Su questo aspetto Gandola chiede spiegazioni. “L’apertura al traffico della nuova galleria, – dice – d’altronde, consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza nel collegamento tra Incisa e Barberino di Mugello, ma anche tra Nord e Sud del Paese, garantendo una migliore esperienza di viaggio per gli automobilisti e autotrasportatori”. Gandola chiede di conoscere quando è prevista l’inaugurazione dell’opera. I lavori di scavo sono conclusi ma il transito non è stato ancora consistito in netto ritardo rispetto al cronoprogramma. Per questo attendiamo di conoscere quale sia oggi lo stato dell’arte e quale sia la data prevista per l’inaugurazione ufficiale dell’opera”.