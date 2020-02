Gandola (FI-Centrodestra): “Solidarietà alle maestranze dell’Imperial Royal Circus a Signa”

SIGNA – Non c’è dubbio che, nell’ultima settimana, si sia parlato molto del circo a Signa. Con prese di posizione sia da chi è a favore, sia da chi è contro. E con prese di posizione, se vogliamo, anche politiche. “Il circo – afferma Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento – è una attività assolutamente legale, espressione di una antichissima tradizione millenaria che ha fatto grande l’Italia nel mondo. Esprimo piena solidarietà alle tante maestranze e mi complimento con tutta la famiglia Royal per l’arte straordinaria che tutti i componenti dello staff sono capaci di esprimere”. Gandola, ieri pomeriggio, era presente allo spettacolo offerto dal Circo Imperial Royal attendato nei giorni scorsi a Signa dopo le molte polemiche suscitate soprattutto sui social. “Non entro nel merito della contesa politica che non mi compete – continua Gandola, da sempre estimatore del circo – ma non ho reputato coretto che tutto ciò sia avvenuto sulla pelle dei lavoratori, di straordinari giocolieri e dei tanti artisti. Ieri il tendone era pieno e lo spettacolo è stato davvero straordinario, ricco di emozione e magia. Uno spettacolo circense a cui sarà possibile assistere fino al 23 febbraio è che è certamente rispettoso dei tanti animali presenti, gestiti nel rispetto delle regole vigenti, e che si esibiscono lasciando tutti a bocca aperta”.