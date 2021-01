Gandola (FI): “Giovanni Rodi sarà sempre un punto di riferimento esemplare per la comunità campigiana”

CAMPI BISENZIO – Anche Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, ha voluto rendere omaggio al comandante della Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio, Giovanni Rodi, da oggi ufficialmente in pensione. Ieri pomeriggio, infatti, Rodi ha ricevuto l’omaggio dell’amministrazione comunale (alla presenza anche dello stesso Gandola) per il servizio svolto dal giorno del suo arrivo, nel 1997, a oggi. “Nel salutare e ringraziare il comandante – ha detto Gandola – vogliamo esprimere tutto il nostro senso di gratitudine per quanto ha dato alla comunità di Campi Bisenzio nei lunghi anni nei quali ha guidato il presidio dell’Arma dei Carabinieri nella città, facendo sentire la presenza e la vicinanza dello Stato a tutti i nostri concittadini. In tanti anni abbiamo potuto apprezzare le sue qualità umane e professionali messe in campo in varie attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza dei cittadini. In un momento storico particolare e in un clima non certo favorevole, uomini e servitori dello Stato come il Luogotenente Rodi dimostrano ogni giorno che le Istituzioni sanno essere a fianco del cittadino, non contro, e che l’impegno per combattere efficacemente illegalità e delinquenza, meritando per questo la massima fiducia”. “Da parte nostra – conclude Gandola – vogliamo far giungere al luogotenente e cavaliere Rodi il nostro caloroso ringraziamento, unitamente al senso più profondo di riconoscenza per quanto ha saputo fare, come sempre, al fianco delle persone e delle istituzioni locali per garantire i valori di sicurezza e legalità. Non possiamo che augurare un buon prosieguo di vita, pieno di serenità e felicità, continuando a essere per la comunità campigiana un punto di riferimento esemplare”.