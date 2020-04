Gandola (FI): “La Liberazione sia la festa di tutti”

CAMPI BISENZIO – “Oggi più che mai il 75° anniversario della liberazione d’Italia della essere la festa di tutti in questo tempo di pandemia”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento e capo gruppo a Campi Bisenzio. “L’auspicio è che tutti i Comuni della Città metropolitana – aggiunge – si stringano intorno ai loro eroi, uomini comuni, nostri connazionali, che hanno permesso di scrivere un’altra storia. Una storia di liberazione dai soprusi e dal dominio delle dittature, incisa sulla nostra terra dalla forza di coloro che persero la vita per onorare il sogno di un paese libero. È doveroso, tuttavia, ricordare anche i soldati delle forze alleate, rivolgendo a tutti, nessuno escluso, una corale preghiera davanti ai luoghi simbolo dei nostri eroi. Solo così la festa della Liberazione sarà davvero la festa della concordia, la festa di tutti, senza differenza di sorta, essendo ognuno di noi intimamente e orgogliosamente italiano e riconoscente verso tutti coloro resistettero e vinsero in nome della libertà. Oggi più di sempre forza Italia!”

(Le fotografie, inviate dallo stesso consigliere, sono di repertorio)