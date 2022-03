Gandola (FI): “Mezzana-Perfetti-Ricasoli, avanti tutta per superare le criticità. Anche nell’incrocio con via del Pratignone”

CAMPI BISENZIO – Esprime soddisfazione il consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento e capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio, Paolo Gandola, in merito alla “Procedura aperta per l’appalto del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di adeguamento del corridoio infrastrutturale Mezzana-Perfetti Ricasoli”, nel tratto compreso fra i […]

CAMPI BISENZIO – Esprime soddisfazione il consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento e capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio, Paolo Gandola, in merito alla “Procedura aperta per l’appalto del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di adeguamento del corridoio infrastrutturale Mezzana-Perfetti Ricasoli”, nel tratto compreso fra i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. “Positiva soprattutto la previsione di creare una nuova intersezione fra via Perfetti Ricasoli e via del Pratignone andando così a eliminare le lunghe code che oggi attanagliano automobilisti e autotrasportatori. Il Ministero dei trasporti, infatti, ha stanziato le risorse per consentire di avviare la progettazione e ora si andrà nel concreto a valutare la fattibilità dell’intervento per alleggerire e fluidificare il traffico veicolare”.

“Da quando è stata aperto il nuovo tratto della Perfetti Ricasoli, – aggiunge il consigliere metropolitano – è nata l’esigenza di adeguare l’intersezione con via di Pratignone, visto che oggi presenta una maggiore domanda sulla direttrice est-ovest, che non riesce a trovare sufficiente sfogo a causa della forma ovoidale della rotatoria presente. Tutto questo causa lunghe code e frequenti tamponamenti, con l’effetto di congestione del traffico nelle ore di punta e di preferenza di itinerari che interessano la viabilità comunale. Per questi motivi, con il finanziamento ricevuto, si andrà a prevedere un aumento di capacità dell’intersezione della direzione est-ovest attraverso una soluzione che garantisca continuità e sgravi la rotatoria dai flussi di traffico che effettuano la manovra est-ovest o ovest-est. La soluzione dovrà riuscire a garantire quelle che erano le funzioni principali della Perfetti Ricasoli, ovvero il collegamento est-ovest per tutte le relazioni comprese tra Prato e Sesto Fiorentino comprendendo anche lo smistamento del traffico da e verso i caselli autostradali”.

“La riconfigurazione – conclude Gandola – potrà prevedere la sostituzione dell’attuale intersezione ovoidale con una nuova rotatoria che comprenda la realizzazione di corsie specializzate per le svolte a destra o la creazione di un nuovo viadotto che garantisca continuità e sgravi la rotatoria dai flussi di traffico verso Prato o verso Sesto Fiorentino. Questa soluzione, che noi privilegiamo, riuscirebbe a garantire quelle che erano le funzioni principali della Perfetti Ricasoli consentendo collegamenti per tutte le relazioni comprese tra Prato e Sesto Fiorentino e uno smistamento del traffico verso i caselli autostradali. Si tratta di una notizia importante e attesa, ora vedremo quale sarà lo sviluppo della progettazione tecnica economica e quali potranno essere le risorse da reperire per realizzare l’intervento. Un nuovo viadotto sulla rotonda, infatti, richiederebbe una spesa di 5 milioni di euro, ma rappresenterebbe la vera e definitiva risposta per superare le criticità attuali”.