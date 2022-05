Gandola (FI): “Nuovi banchi del mercato, tutto in alto mare. Ma la riorganizzazione a che punto è?”

CAMPI BISENZIO – “Niente da fare per la nuova sistemazione dei banchi dei mercati cittadini. L’ennesimo annuncio dell’assessore Ester Artese è rimasto tale. Il motivo? La pianta di collocazione dei banchi era stata realizzata senza rendersi conto della presenza degli alberi in via Buozzi che non consentono la collocazione dei banchi nelle postazioni individuate sulla […]

CAMPI BISENZIO – “Niente da fare per la nuova sistemazione dei banchi dei mercati cittadini. L’ennesimo annuncio dell’assessore Ester Artese è rimasto tale. Il motivo? La pianta di collocazione dei banchi era stata realizzata senza rendersi conto della presenza degli alberi in via Buozzi che non consentono la collocazione dei banchi nelle postazioni individuate sulla carta”: si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, che segnala come a oggi le tanto attese modifiche delle aree destinate agli ambulanti non siano entrate in vigore.

“A oggi, – spiega Gandola – gli uffici comunali hanno risposto alla mia richiesta di accesso agli atti ed è emerso come non ci sia ancora una pianta definitiva delle aree in questione. Un tavolo tecnico comunale si sta confrontando su alcune ipotesi che devono tenere conto di varie problematiche inerenti il passaggio dei mezzi di soccorso, eventuali cambi di viabilità compresi quelli dei mezzi pubblici ed è ancora in corso un accurato rilievo delle aree interessate al fine di dare adeguata sistemazione alle postazioni ed alle esigenze di maggiori spazi degli operatori”.

“Tutto in alto mare, dunque. Nell’immediato, – conclude – in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori interessati, l’amministrazione ha dunque optato per una soluzione temporanea che prevede di mantenere le postazioni secondo le planimetrie adottate durante la fase pandemica, eliminando la turnazione in atto per gli operatori non alimentari ed assegnando i posteggi in base alle scelte degli operatori secondo l’ordine della graduatoria approvata. Dei cambiamenti “sbandierati” in consiglio comunale, però, non c’è traccia, non essendoci ancora oggi una pianta di ridistribuzione dei banchi. Un fatto non secondario, da anni l’amministrazione comunale non ha mai provveduto ad approvare il Piano di sicurezza dei mercati presenti a Campi. Il documento dovrebbe definire le procedure da attivare e le figure che devono intervenire in caso di emergenza, individuare i punti di ritrovo e identificare gli accessi e la viabilità dei mezzi di emergenza. Ciò dovrebbe riguardare il mercato del capoluogo come quelli presenti a Capalle e San Donnino ma ad oggi siamo ancora in alto mare”.