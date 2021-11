Gandola (FI): “Per fare i lavori alla rotonda fra viale Paolieri e viale Allende è stata bloccata Campi per una settimana”

CAMPI BISENZIO – Dibattito sempre acceso in merito ai lavori alla rotonda fra viale Paolieri e viale Allende. Dopo la presa di posizione della Cna, che chiede perché non sono stati fatti durante le ore notturne, è la volta di Paolo Gandola, che parla come consigliere metropolitana di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento […]

CAMPI BISENZIO – Dibattito sempre acceso in merito ai lavori alla rotonda fra viale Paolieri e viale Allende. Dopo la presa di posizione della Cna, che chiede perché non sono stati fatti durante le ore notturne, è la volta di Paolo Gandola, che parla come consigliere metropolitana di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento e come capo gruppo del partito a Campi Bisenzio. “In seguito all’avvio dei lavori per riasfaltare la rotonda di viale Paolieri dice Gandola – si è bloccata per un’intera settimana la città di Campi Bisenzio. Una vicenda triste che dimostra il livello politico e amministrativo che governa Campi Bisenzio. Un’inefficienza che questa volta si è mostrata non solo ai propri cittadini, troppo spesso sopiti, ma all’intera area metropolitana creando gravi ripercussioni a pendolari, autotrasportatori ed esponenti delle professioni e del mondo del lavoro”.

“In questi giorni di passione per i lavori, – aggiunge Gandola – tutti hanno potuto constatare l’inefficacia e l’inefficienza di questa amministrazione comunale a guida Fossi, Loiero, Nucciotti e Di Fede. I lavori h24 strombazzati sui social e sulla stampa non si sono nei fatti verificati, nessun operaio ha mai lavorato in orario notturno, come ho personalmente constatato, e tutto ciò ha causato inesorabilmente danni economici e di immagine enormi di cui il Comune deve assumersi tutta la responsabilità. Danni gravi e generali di immagine che resteranno a perenne dimostrazione del loro agire amministrativo”.