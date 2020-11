Gandola (FI) “Per i 100 anni dalla nascita di Alfredo Martini un evento legato al Giro d’Italia 2021”

SESTO FIORENTINO – Nel 2021 ricorreranno i 100 anni dalla nascita del ciclista sestese Alfredo Martini, importante ciclista italiano e dirigente sportivo. “Sembra possibile che Rcs, organizzatore del Giro d’Italia, voglia creare – spiega il consigliere metropolitana Paolo Gandola (FI nel Centrodestra per il cambiamento) – una tappa con arrivo o partenza da Sesto Fiorentino, proprio per ricordare il centenario dalla nascita di Alfredo Martini”. Per Gandola è neceaario utilizzare ogni occasione o ricorrenza, soprattutto in questo momento di grave sofferenza per il settore del turismo, “per creare possibilità di visibilità per il territorio e indotto per le attività commerciali, turistiche e ricettive della nostra area metropolitana” Con un’interrogazione presentata in Città Metropolitana di Firenze, il consigliere chiede di sapere se sia già stato avviato un tavolo di collaborazione con l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e/o iniziative in ricordo della figura di Alfredo Martini; se la Città Metropolitana abbia in essere contatti con Rcs o altre società di organizzazione per riscontrare l’effettivo interesse e la volontà di creare un evento legato al Giro d’Italia 2021 a Sesto Fiorentino e/o in senso lato sul territorio della Città Metropolitana di Firenze; se l’ente metropolitano sia disponibile ad investire risorse proprie atte a contribuire all’organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni in ricordo di Alfredo Martini.