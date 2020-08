Gandola (FI): “Riparata la perdita d’acqua in via delle Corti”

CAMPI BISENZIO – Come scrive sulla propria pagina Facebook il capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, Paolo Gandola, e come aveva scritto, in questo caso su Twitter, Publiacqua, è stata riparata la perdita d’acqua in via delle Corti. “Dopo la segnalazione di ieri (sui social, n.d.r.) del nostro coordinatore Angelo-Victor Caruso e dopo […]

CAMPI BISENZIO – Come scrive sulla propria pagina Facebook il capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, Paolo Gandola, e come aveva scritto, in questo caso su Twitter, Publiacqua, è stata riparata la perdita d’acqua in via delle Corti. “Dopo la segnalazione di ieri (sui social, n.d.r.) del nostro coordinatore Angelo-Victor Caruso e dopo oltre 10 giorni di attesa, stamani, in fretta e furia, la perdita d’acqua di via delle Corti è stata riparata”.