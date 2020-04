Gandola (FI): “Rsa La Mimosa: situazione grave, serve chiarezza”

CAMPI BISENZIO – “Pesso la residenza sanitaria assistita La Mimosa, gli ospiti positivi al Coronavirus sono 16, 8 sono gli operatori contagiati e due i decessi già registrati. Si tratta di una situazione grave e che permane molto preoccupante. Al riguardo pretendiamo chiarezza su numeri, tamponi e le misure di distanziamento che sono state adottate. Non deve arrivare per forza di cose la Procura della Repubblica ad accertare la situazione”.

“Stamani – dice Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia – abbiamo inviato all’ufficio protocollo del Comune di Campi una lettera ufficiale da inviare al consorzio che gestisce la struttura, vogliamo conoscere nel dettaglio se i protocolli previsti siano stati adottati e se gli ospiti positivi siano o meno stati allontanati e separati dai negativi. Sono state sviluppate le idonee aree di isolamento? E se, sì, come? Vogliamo anche comprendere quale sia la dotazione dei dispositivi di sicurezza riconosciuta agli operatori, nonché sapere se oggi tutti loro abbiano o meno l’obbligo di usare camici monouso, guanti, calzari, cuffietta e occhiali, oltre ovviamente alla mascherina. Il fatto che otto operatori sanitari siano stati contagiati fa comprendere come qualche falla vi sia stata anche e soprattutto nell’utilizzo della fornitura dei dispositivi di sicurezza per il personale dopo i penosi rimpalli di competenza tra l’ente gestore e l’ente proprietario della struttura”.

“Tuttavia – continua – crediamo che il solo isolamento dei contagiati positivi, del quale chiediamo conferma, non sia sufficiente, si pensi, piuttosto, a un trasferimento di tutti gli ospiti positivi al Covid-19 in strutture sanitarie attrezzate. Insomma, finora le informazioni già richieste non ci sono state fornite con puntualità, per questo Forza Italia, con una lettera ufficiale, chiede oggi alle autorità sanitarie, locali e regionali, di avere risposte certe e verificabili”.

“Diversamente, se dovesse perdurare questa situazione di reticenza, saremo pronti a interessare la Procura della Repubblica affinché faccia piena luce sulla vicenda valutando l’esistenza o meno di responsabilità. In ogni caso è palese come il sistema di gestione e di protezione all’interno delle Rsa toscane abbia totalmente fallito, cosi come gli eventuali protocolli che erano stati adottati”.