Gandola (FI): “Tavolo per la sicurezza, ecco le nostre proposte”

CAMPI BISENZIO – “Finalmente, come proposto da Forza Italia, si terrà una riunione del comitato sicurezza e ordine pubblico alla presenza del Prefetto di Firenze. La riunione però, dovrà essere operativa e non trasformarsi in un nulla di fatto a favore di telecamere. Ecco al riguardo le nostre proposte”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere […]

CAMPI BISENZIO – “Finalmente, come proposto da Forza Italia, si terrà una riunione del comitato sicurezza e ordine pubblico alla presenza del Prefetto di Firenze. La riunione però, dovrà essere operativa e non trasformarsi in un nulla di fatto a favore di telecamere. Ecco al riguardo le nostre proposte”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capo gruppo di Forza Italia che torna a occuparsi del problema della mancata sicurezza a Campi Bisenzio.

“Durante l’incontro, – spiega Gandola – ci auguriamo che vengano finalmente gettate le basi per sviluppare a Campi un piano integrato della sicurezza urbana, ad oggi inesistente a Campi, prevedendo in primo luogo l’attivazione sul territorio comunale del daspo urbano oramai largamente utilizzato con successo in tutta Italia, chiediamo poi che venga previsto lo sgombero dei due immobili occupati, quello in via delle Cicogne alle Piaggiole e l’ex casa cantoniera di Via Fibbiana a Capalle, e venga formulata finalmente la richiesta al ministero di ampliare l’organico dei Carabinieri in servizio a Campi con l’invio di nuove unità di personale per garantire un maggiore controllo del territorio”.

“Speriamo, ancora, che sia valutata l’attivazione del terzo turno della Polizia Municipale per lo meno per tutti i mesi estivi, tutti i giorni della settimana, con l’apertura del comando fino alle 24 e sia previsto il raddoppio delle telecamere di videosorveglianza ad oggi presenti a Campi in un numero assolutamente insufficiente. Chiediamo ancora che sia previsto l’invio di cani cinofili per combattere la piaga dello spaccio, che sia bonificata e messa in sicurezza con il rifacimento della rete di confine la Villa di proprietà dell’istituto bancario, che si trova davanti a Villa Rucellai, dove oggi gli spacciatori depositato le loro dosi ed infine chiediamo di procedere ad un rafforzamento dell’illuminazione pubblica carente in troppe zone della nostra città così da sottrarre i luoghi dall’abbandono e dal degrado. Si tratta di proposte concrete e fattibili fin da subito che noi di Forza Italia chiediamo da anni e che adesso sono diventate irrinunciabili”.