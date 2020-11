Gandola (FI): “Un week end da incubo, e non per colpa di Halloween, fra degrado e assembramenti”

CAMPI BISENZIO – “Un week end da incubo e Halloween, purtroppo, non c’entra nulla. Il sindaco Fossi scenda in campo in prima persona e adotti provvedimenti a tutela del pubblico decoro e della sicurezza sanitaria, le piazze della città non possono essere lasciate in balia del degrado”. Parole, queste, di Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, nel commentare “il degrado – si legge in una nota – che nell’ultimo fine settimana ha riguardato troppi luoghi della città. Dall’area verde di via Petrarca a Villa Moltalvo, dai giardini di San Donnino a piazza Gramsci, fra sabato e domenica sono state abbandonate decine di bottiglie di birra, vino e superalcolici, rifiuti vari e bicchieri, testimonianze inequivocabili di feste e raduni non autorizzati e del tutto fuori regola rispetto alla normative in essere”. “Stamani ho provveduto a informare dell’accaduto il comandante della Polizia municipale, – aggiunge Gandola – affinché non si ripetano più situazioni fuori controllo in parchi e giardini pubblici, con decine di ragazzi senza mascherine, feste senza autorizzazione e assembramenti vari. Al riguardo, crediamo che sia necessario che il sindaco provveda a emettere specifiche ordinanze di chiusure con transennamento dei parchi. A Campi Bisenzio la curva epidemiologica non è affatto positiva e negli ultimi giorni sono emersi oltre 150 casi di persone positive al Covid. Non basta scrivere qualche post sui social per richiamare tutti a un maggiore senso di responsabilità, ma è necessario assumere provvedimenti conseguenti a tutela del decoro, della sicurezza e della tutela sanitaria di tutta la cittadinanza”. “Chiediamo infine – ha concluso – massimo sforzo anche alla Polizia municipale per garantire un maggiore controllo del territorio, anche e soprattutto dopo il calare del sole. In ragione di ciò chiediamo che in questa fase di emergenza si prediliga il pattugliamento in orario serale e nei festivi, affinché si sia in grado di far rispettare le normative anti contagio sempre e comunque, anche a costo di limitare il pattugliamento in altri orari”.