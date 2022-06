Gandola (FI): “Via della Repubblica a San Piero a Ponti senza luce da quattro anni, è inaccettabile”

CAMPI BISENZIO – “È inaccettabile, anzi una vera e propria vergogna, che Casa Spa e il Comune di Campi lascino le decine di famiglie che abitano nelle case popolari di via della Repubblica completamente al buio”. Lo afferma, in una nota, Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, che nei mesi scorsi aveva presentato una interrogazione sull’argomento in consiglio comunale. “Nel tratto finale di via della Repubblica a San Piero a Ponti – afferma Gandola – dal civico 41 al 49, non c’è illuminazione pubblica e la strada si trova al buio da oltre 4 anni. In questa via si svolge regolarmente la pulizia della strada con il passaggio dei mezzi di Alia e vengono regolarmente emesse le contravvenzioni da parte della Polizia Municipale. Dalla risposta avuta in consiglio alla nostra interrogazione, è emerso che la strada non fa attualmente parte del patrimonio comunale e che dovranno essere avviate le pratiche con un iter amministrativo piuttosto lungo. Si tratta di un fatto vergognoso, non è più accettabile che continui questo stato di cose con un vero e proprio abbandono da parte del Comune e di Casa Spa di decine di famiglie. In attesa dunque del completamento dei passaggi burocratici, che sono anni che devono essere compiuti, conclude il capogruppo, Casa Spa faccia quanto di sua competenza e provveda a riattivare la luce, avere l’illuminazione pubblica in una strada è un diritto essenziale che a Campi non si può più continuare a negare”.