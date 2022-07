Gandola (FI): “Via Pistoiese-via Vingone più sicure dall’Indicatore a Ponte all’Asse: la Metrocittà “svegli” la Regione…”

FIRENZE – “La Città metropolitana compia ogni sforzo per mettere davvero in sicurezza via Pistoiese-via Vingone, dall’Indicatore fino a ponte all’Asse, e si realizzi la tanto attesa rotonda all’incrocio con via dei Sodi”: parole di Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il Cambiamento e capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio in merito a un tema annoso come quello della viabilità e di una maggiore sicurezza nell’area in questione. “Mesi fa, – aggiunge – la Città metropolitana aveva richiesto un incontro alla Regione Toscana per valutare la fattibilità tecnica della messa in sicurezza della strada, con la tombatura del fosso adiacente e procedere alla realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via dei Sodi e via Pistoiese al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Questo incontro, richiesto appunto nei mesi scorsi, c’è stato? E se sì, quale ne è stato l’esito? Non è più possibile attendere ancora, la Città metropolitana deve compiere ogni sforzo per svegliare dal torpore la Regione Toscana, visto che la Sr 66 è di sua competenza. Già da tempo la Fondazione per la sicurezza stradale ANIA ha segnalato come pericoloso l’attuale incrocio con via dei Sodi, non solo per i veicoli in transito ma anche per i pedoni e ciclisti. Da tempo si discute dell’adozione di un Protocollo d’intesa per la messa in sicurezza dell’arteria ed ora, dopo molti anni di attesa, è tempo di passare dalle parole ai fatti”.