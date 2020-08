Gandola: “Forza Italia si è rimessa in cammino, adesso avanti con la campagna elettorale”

FIRENZE – “Forza Italia si è rimessa in cammino con una bella mattinata dove si è riscoperto l’orgoglio azzurro. Adesso avanti con la campagna elettorale, forti delle nostre idee e della nostra competenza”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento presente stamani al primo coordinamento regionale del partito promosso dal nuovo commissario Massimo Mallegni. “Dobbiamo tornare a dialogare con tutti spiegando bene che senza di noi non si vince, continua Gandola, il voto moderato dei Toscani e di tutti i residenti nell’area metropolitana fiorentina, deve essere rappresentato in questa battaglia elettorale, e noi siamo l’unica voce credibile e fuori dal “coro rosso”, che può portare avanti le istanze delle famiglie e delle imprese dei nostri territori. Anche dai Comuni dell’area metropolitana deve partire la riscossa di Forza Italia”. “Per questo – continua Gandola – rivolgo il più sentito ringraziamento ed un grande in bocca al lupo a tutti i candidati azzurri dalla Piana fiorentina all’Empolese, dal Chianti al Mugello. Ci aspettano settimane impegnative, ma a noi donne e uomini di Forza Italia, le sfide non ci spaventano, anzi ci motivano ancora di più. Forza Italia c’è, si rinnova e finalmente si è rimessa in cammino”.