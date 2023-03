Gandola (Impegno Vero): “Crolla il soffitto in una casa popolare di via Marconi, con noi cambierà tutto”

CAMPI BISENZIO – “E’ crollato un soffitto mentre ieri ero a fare un sopralluogo nella zona”: la denuncia arriva da Paolo Gandola, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, che nella giornata di ieri, 20 marzo, si trovava in via Castronella, dove ha aperto il nuovo polo logistico Gsl, ed è stato avvisato, come racconta egli […]

CAMPI BISENZIO – “E’ crollato un soffitto mentre ieri ero a fare un sopralluogo nella zona”: la denuncia arriva da Paolo Gandola, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, che nella giornata di ieri, 20 marzo, si trovava in via Castronella, dove ha aperto il nuovo polo logistico Gsl, ed è stato avvisato, come racconta egli stesso, “dai residenti delle case popolari di via Marconi, a Capalle, del crollo avvenuto all’interno di un alloggio Erp”.

“Subito – spiega Gandola – mi sono recato in via Marconi: sul luogo erano appena andati via i tecnici di Casa Spa e i Vigili del fuoco. E ho potuto riscontrare di persona il crollo del soffitto del bagno avvenuto all’interno di un alloggio del primo piano. I residenti mi hanno informato che circa 15 giorni fa avevano avvisato il gestore, Casa Spa, della vistosa crepa che era apparsa sul soffitto ma nessun intervento di manutenzione è stato programmato, fino al crollo di ieri che ha richiesto un intervento urgente della ditta che poi ha proceduto alla messa in sicurezza del locale. Oltre a questo, ho potuto rendermi conto del grave stato di insicurezza della scala del condominio che presenta ferri a vista e vistosi distacchi di calcinacci e intonaco. Problemi ci sono anche all’interno degli altri alloggi, con muffa, umidità, crepe e crolli di intonaco. In più, nel giardino esterno ci sono gravi avvallamenti del marciapiede e una vistosa perdita dal tombino delle fosse biologiche che ha reso parte del terreno del giardino come delle vere e proprie “sabbie mobili”. Gravi problemi di umidità ci sono poi in tutte le cantine così come c’è un’assenza totale di illuminazione nel cortile esterno dell’immobile. Peraltro, nel condominio risiede anche una ragazza diversamente abile al primo piano. Ci sono, dunque, enormi difficoltà per la famiglia per l’utilizzo del montacarichi mobile, sulle scale che non sono davvero adeguate per utilizzare l’ausilio per le carrozzine”.

“Sono questi i risultati della Campi solidale di chi governa da 70 anni la nostra città? Noi – aggiunge Gandola – lo diciamo da anni, le manutenzioni straordinarie degli alloggi popolari sono pressoché assenti, quelle progettate da Casa spa sono assolutamente minimali e vista l’incapacità di trovare fondi in ambito nazionale ed europeo, il patrimonio Erp campigiano è in buona parte collassato. Ieri poteva avvenire una tragedia, fortunatamente all’interno del bagno non c’era nessuno al momento del crollo ma così non si può più andare avanti. Quell’immobile necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza a partire dal rifacimento della scala del condomino e noi saremo inflessibili. Riqualificare gli alloggi Erp è per noi una priorità e lo sarà se i cittadini ci daranno il loro sostegno alle prossime elezioni comunali. Da sindaco, come ho già fatto tante volte dai banchi dell’opposizione, non avrò remore a richiamare Casa Spa alle loro responsabilità e a lanciare una vera e propria sottoscrizione comunale per rilanciare gli investimenti nel settore dell’edilizia pubblica”.