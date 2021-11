Gandola, Lotti e Pandolfi (FI) “Pieno sostegno al progetto Terre di Calenzano”

CALENZANO – “Pieno sostegno al progetto delle Terre di Calenzano con l’intento di promuovere sempre di più l’olio extra vergine d’oliva prodotto nella città della Piana”. Ad affermarlo sono Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – centrodestra per il cambiamento, Elisa Lotti, coordinatrice di Forza Italia Calenzano e Cinzia Pandolfi, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, alla cena inaugurale della 25esima Mostra mercato dell’Olio di Calenzano”.

“Durante la serata – spiegano Gandola e Lotti – è stato presentato il progetto Terre di Calenzano, una bella iniziativa che sposiamo in pieno per esaltare e promuovere l’oro verde del nostro territorio. Anzi, aggiungono, occorre fare ancora di più, coinvolgendo sempre di più gli olivicoltori, le fattorie e le aziende agricole calenzanesi, prevedendo una sempre maggiore diffusione multilingue del materiale cartaceo e video già realizzato, affinché si possa divulgare e promuovere, in Toscana, in Italia e nel mondo, un’intero patrimonio collettivo da difendere e valorizzare dove piccoli e grandi produttori locali resistono all’espansione dell’olivicoltura industriale. Da parte nostra non possiamo che concordare con la validità del progetto che mira a tutelare la biodiversità e valorizzare il patrimonio agroalimentare e paesaggistico del nostro territorio soprattutto in anno così difficile per il comparto che rappresenta uno dei simboli dell’eccellenza del made in Italy”.