Gandola: “Un progetto guida per voltare pagina a Campi Bisenzio”. Domani il “debutto” della lista civica Impegno Vero

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto: debutterà domani alle 16, con un’iniziativa presso la sala consiliare del Comune di Campi, la lista civica “Impegno Vero”. Durante l’evento Paolo Gandola presenterà alcune idee per Campi con le quali “Impegno Vero” intende candidarsi a guidare la svolta politica a Campi Bisenzio. “Quello lanciato negli scorsi mesi con la nascita del movimento “Impegno Vero” – ha commentato Gandola – è stato un percorso straordinario che ha suscitato grande interesse in città tanto che in moltissimi hanno già aderito alla lista civica. Si tratta di grandi personalità cittadine, professionisti, volti dello sport e della solidarietà, donne, uomini e giovani di buona volontà che come me hanno un unico desiderio: rilanciare la nostra città”.

“Campi – aggiunge – è una città piena di storia, valori e tradizioni antiche tutte da recuperare visto il disinteresse mostrato finora da chi ha amministrato in questi ultimi anni. Campi non ha nulla da inventarsi, ha solo da recupere quella storia e quella identità che l’hanno resa grande, tanto da essere citata anche nel canto del Paradiso della Divina Commedia. Penso a Felice Matteucci, inventore del primo motore a scoppio con padre Barsanti, ai grandi della musica con il baritono Rolando Panerai, Narciso Parigi, la soprano Nara Bacci o a Marileno Querci e il pianista Massimo Barsotti, oppure gli straordinari talenti come Devid Cecconi o Antonio Manzi. Per non parlare poi delle aziende importantissime che ospitiamo a Campi, dei campioni dello sport e dei talenti in ogni campo”.

“Per questo – ha aggiunto – sabato tratteggerò la nostra idea di città: vogliamo che Campi torni ad avere la sua identità fatta di tradizioni e di feste che hanno da sempre caratterizzato i nostri luoghi, vogliamo ridare a Campi la vitalità di un tempo, dove l’economia ed il commercio locale possano convivere con il grande tessuto commerciale della nostra area, per consentire a Campi di tornare ad essere una cittadina a misura di tutti, una città più sicura, ordinata e pulita”.

“Il percorso – conclude Gandola – è tracciato. Io, personalmente, da oltre 13 anni ascolto la gente, le loro storie, le loro passioni ma anche i loro problemi ed i loro affanni. Che sono anche i miei. Oggi è tempo di ritornare tutti in campo, per dare benzina ai nostri giovani ed andare avanti verso quel futuro che Campi si merita da troppo tempo. Lo potremo fare tutti insieme, con il sorriso sulle labbra e grandi progetti per la città. Per questo il nostro movimento è aperto al dialogo con tutti gli amanti del nostro territorio e a tutti i partiti che hanno dimostrato o vorranno dimostrare di essere alternativi ad un sistema di potere che sino ad ora ha dominato e tarpato le ali a questa nostra stupenda e amata città”.