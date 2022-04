Gara ciclistica il lunedì di Pasqua. Le strade interessate dai divieti

CALENZANO – Lunedì 18 aprile, a Calenzano, si terrà una gara ciclistica riservata alla categoria esordienti organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. F. Bessi. Gara che interesserà il territorio, con provvedimenti alla circolazione in alcune strade del nostro Comune dalle 7 alle 14. Queste le strade interessate: via delle Cantine, via del Colle e via delle […]

Sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati dell’organizzazione di gara), il divieto di sosta con con rimozione forzata, parcheggi via del Colle fronte Palestra Me We Fit; rotatoria via Giusti, chiusura al traffico veicolare in direzione via Dante Alighieri, con deviazione su via Salvanti dalle 8.30 alle 14. Via Dante Alighieri (rotatoria all’altezza di piazza Cavalcanti), chiusura al traffico veicolare in direzione via Giusti (centro città), con deviazione su via Baldanzese.