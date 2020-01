Gara per i cento anni di Colò, “lanciottini” in pista con buoni risultati

CAMPI BISENZIO – La prima gara promozionale della stagione in notturna e poi la Befana sulla neve: quello appena passato sulle piste dell’Abetone è stato un weekend pieno di sport e divertimento per i piccoli sciatori del Lanciotto Ski Team di Campi Bisenzio.

Sabato 4 gennaio gli sciatori delle categorie superbaby, baby e cuccioli hanno affrontato lo slalom per la gara promozionale dedicata al centenario dalla nascita di Zeno Colò, organizzata dallo sci club Abetone. È stato il primo appuntamento sulle piste “di casa” per i “lanciottini”, che hanno ottenuto buoni risultati.

Nel gruppo Super baby2 femminile quarta è Viola Montigiani; nei Super baby 2 maschile primo Bernardo Bessi, terzo Costante Neri, quarto Niccolò Pestelli e settimo Ettore Collini. Negli Under 9 Baby 1 femminile sono terza Aurora Biviani, quarta Sara Palloni, sesta Olivia Corbetta, settima Caterina Luciani, nona Sofia Casini.

Under 9 baby 1 maschile: primo è Niccolò Grillo, sesto Matteo Spighi. Negli under 10 (baby2 maschile) primo classificato è Edoardo Pugi; per gli under 11 è terza Penelope Bessi, quarta Costanza Wormser, sesta Eva Manfredini, ottava Arianna Spighi. Nella categoria Cuccioli1 (under 11) sul gradino più alto Achille Favilli, quinto Giuseppe Berardi, settimo Lapo Luciani. Cuccioli 2 femminile: settima Rachele Dossena, ottava Chiara Conti. Negli under 12 maschile è primo Matteo Dolfi, migliore tempo assoluto, sesto Niccolò Borracchini, tredicesimo Lapo Fanucci.

“A parte i risultati in gara di cui siamo contenti – ha detto il presidente del Lanciotto, Paolo Palloni – ci fa piacere sottolineare l’accoglienza e il grande impegno degli impiantisti di Abetone che, anche con una stagione per ora con poca neve naturale, hanno preparato ottimamente le piste e reso possibile una bella gara che ricorda il campione Colò”.

Il giorno successivo, domenica 5 gennaio, i bambini hanno trovato sulla neve una sorpresa: due Befane con tanto di sci ai piedi, hanno portato al campo scuola calze e caramelle per festeggiare l’Epifania.