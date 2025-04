Garage e cantine sempre allagate, la richiesta dei condomini di via di Vittorio

SESTO FIORENTINO – I condomini dei palazzi di viale di Vittorio (17, 35,49, 57) e quelli di via di Calenzano 127 e via delle Mimose non ne possono più dei continui allagamenti che subiscono le aree condominiali, garage e cantine durante le forti piogge. E chiedono una verifica urgente all’ufficio tecnico del Comune di Sesto […]

SESTO FIORENTINO – I condomini dei palazzi di viale di Vittorio (17, 35,49, 57) e quelli di via di Calenzano 127 e via delle Mimose non ne possono più dei continui allagamenti che subiscono le aree condominiali, garage e cantine durante le forti piogge. E chiedono una verifica urgente all’ufficio tecnico del Comune di Sesto Fiorentino e a quello confinante di Calenzano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, (è proprio il caso di dirlo) è stata l’alluvione di marzo scorso. I box auto si sono completamente allagati e l’acqua ha ricoperto tutti gli spazi condominiali facendo diventare quell’area una sorta di piscina. Il 22 marzo i condomini degli edifici coinvolti scrivono (con tanto di documentazione fotografica oltre che di una serie di lettere precedenti inviate a Publiacqua) ai Comuni oltre che all’amministratore di condominio per chiedere “un intervento urgente per valutare le cause che, ormai sempre più frequentemente in occasione di eventi pluviali intensi, provocano allagamenti alle aree condominiali”. I condomini lamentano danni ai garage e alle cantine e agli oggetti privati depositati all’interno delle cantine. Questi episodi, spiegano i condomini, “solo negli ultimi quattro anni si sono verificati 5/6 gravi allagamenti, con notevoli danni patiti dai residenti e dai proprietari delle autorimesse e cantine”. Insomma, concludono i condomini, c’è bisogno di una risposta al più presto da parte dei Comuni.