Gastronomia, spettacoli, associazionismo: su Lastra a Signa soffia il “Vento d’estate”. Con appuntamenti per grandi e piccoli

LASTRA A SIGNA – Su Lastra a Signa soffia il “Vento d’estate”. Ed è un vento fatto di tanti appuntamenti che consentiranno, come illustrato questa mattina in sala consiliare dal sindaco Angela Bagni e dal vice-sindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini, di vivere appieno le serate estive nel nostro Comune. “Un’estate per grandi […]

LASTRA A SIGNA – Su Lastra a Signa soffia il “Vento d’estate”. Ed è un vento fatto di tanti appuntamenti che consentiranno, come illustrato questa mattina in sala consiliare dal sindaco Angela Bagni e dal vice-sindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini, di vivere appieno le serate estive nel nostro Comune. “Un’estate per grandi e piccoli”, ha detto il sindaco Bagni, ma soprattutto, come ha ribadito il vice-sindaco Cappellini, “il frutto della sinergia fra tante belle realtà che faranno ricca la nostra estate”. Appuntamenti per bambini, l’opera lirica in piazza, spettacoli teatrali, musica, performance artistiche, eventi di valorizzazione delle eccellenze del territorio, per una rassegna vede il coinvolgimento di tante realtà che negli anni hanno collaborato a livello culturale con il Comune: Il Teatro delle Arti, Alessandro Calonaci e la compagnia Mald’Estro per il Festival delle Signe, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Associazione Villa Caruso, l’Accademia dei Perseveranti, l’associazionismo locale e i Centri Commerciali Naturali Lastra Shopping e In Centro a Ginestra.

“Dopo due anni in cui le programmazioni estive hanno purtroppo risentito delle limitazioni dovute al Covid, quest’anno torniamo a pieno ritmo con un’estate davvero ricca di appuntamenti, – ha aggiunto il sindaco Bagni – abbiamo coinvolto le tante realtà che negli anni hanno collaborato con il Comune in ambito culturale offrendo eventi per adulti e bambini davvero di qualità”. “Grazie a questa ricca programmazione – ha detto invece il vice-sindaco Cappellini – l’intento dell’amministrazione comunale è quello di far tornare a vivere le piazze e la città. L’augurio è che questa iniziativa, che vede la partecipazione di eccellenze del settore culturale toscano e fiorentino, possa essere di grande attrattiva per il nostro territorio”.

Per quanto riguarda il programma, tre sono gli spettacoli a cura del Maggio Musicale Fiorentino con la programmazione degli eventi del Maggio Metropolitano (il 14 giugno, 4 luglio e 18 luglio). Torna anche quest’anno il Festival delle Signe, in collaborazione con il Comune di Signa, che propone tre spettacoli (il 7 luglio in piazza Garibaldi con l’inaugurazione del Festival delle Signe e il premio Leon Battista Alberti, l’11 luglio con La Locandiera a Ponte a Signa e il 24 luglio lo spettacolo che ospiterà l’attrice e cantante napoletana Rosa Miranda sempre in piazza Garibaldi). Davvero ricco il programma di appuntamenti a Villa Caruso Bellosguardo che partirà il 28 giugno con tre repliche di uno spettacolo a cura di Alessandro Riccio “Ars Bellica” (anche il 29 e 30 giugno), il 2 e 3 luglio protagonista sarà una delle eccellenze del territorio con la mostra-mercato di vini da tutta Italia Caruso Wine. Dal 6 luglio al 3 agosto: danza, teatro, musica saranno protagonisti della rassegna Voci in villa realizzata in collaborazione con il Teatro delle Arti.

E proprio il Teatro delle Arti curerà il ciclo di eventi dedicati ai più piccoli “La piazza dei bambini” in piazza Garibaldi: laboratori artistici, musica, teatro e pittura. Dal 27 al 29 giugno dalle 17.30 e dal 25 al 27 luglio, sempre dalle 17.30, segnaliamo tra gli altri, il laboratorio di TeatrOrchestra a cura di Francesco Giorgi, “D’Artagnan mago delle Bolle” (il 29 giugno) e il concerto per orchestra e cantanti dedicato alle musiche dei grandi cartoni animati firmati Walt Disney (il 27 luglio alle 21.30). All’interno di Vento d’estate anche l’Antica Fiera di Ginestra (dal 17 al 21 giugno), Ponte in festa (il 16 giugno alle 21), la sagra della ficattola a Malmantile (dal 23 giugno al 3 luglio), gli spettacoli al Centro Sociale Residenziale e cura dell’Auser e la Compagnia Il Vaso di Pandora (il 16 giugno e il 21 luglio). Gli ultimi appuntamenti saranno uno spettacolo all’interno della rassegna “Sussulti metropolitani” ideata dall’Accademia dei Perseveranti il 4 agosto, un omaggio a Dino Campana a cura dei Chille de la Balanza il 20 agosto (anniversario della nascita del grande poeta) e infine chiuderà l’estate l’Antica Fiera di Lastra il 26, 27 e 28 agosto con musica, intrattenimento, mercatini, la tradizionale Mostra del bestiame e i fuochi d’artificio.