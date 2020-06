Gatta persa o abbandonata? La segnalazione sul social Facebook

SESTO FIORENTINO – Animali domestici, cani e gatti, che si perdono o vengono abbandonati. I canali social in particolare Facebook segnala spesso anche documentando con foto, i cani e i gatti che si trovano a girare nelle città, si rifugiano in qualche giardino perchè si sono persi o chissà per quale altro motivo. Il periodo, […]

SESTO FIORENTINO – Animali domestici, cani e gatti, che si perdono o vengono abbandonati. I canali social in particolare Facebook segnala spesso anche documentando con foto, i cani e i gatti che si trovano a girare nelle città, si rifugiano in qualche giardino perchè si sono persi o chissà per quale altro motivo. Il periodo, poi, è quello più difficile per cani e gatti di casa: l’estate per alcuni di loro è sinonimo di abbandono, in altri casi gatti e cani si allontano dall’abitazione e non riescono a trovare la strada di casa. L’ultimo caso è quello di una gatta bianca e nera, che una lettrice segnala anche a Piananotizie oltre che su Facebook. La gatta, ci dice, si aggira da qualche giorno zona via dell’Olmo vicino al Campo sportivo, è molto affamata, ma buona e socievole. Il dubbio resta: persa o abbandonata? In ogni caso chi ci ha segnalato questo fatto ci chiede di contattare il numero 3388958211.