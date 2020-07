GdF, contraffazione e ricettazione: denunciato imprenditore e sequestrati 400 capi e accessori d’abbigliamento

FIRENZE – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento, calzature e accessori recanti segni distintivi contraffatti di note griffe internazionali, presso i locali di una società a responsabilità limitata avente sede all’Osmannoro e gestita da un cittadino fiorentino. In particolare, a seguito di un’attività informativa orientata prioritariamente alla tutela dei marchi e della leale concorrenza di mercato, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze hanno monitorato “un ampio contesto commerciale, individuando un punto vendita dove erano stoccati i prodotti sequestrati, pronti per essere venduti, e che avrebbero fruttato un profitto illecito di oltre 25.000 euro”. Il responsabile della società è stato deferito alla Procura della Repubblica di Firenze per i reati di cui all’articolo 648 del codice penale, che punisce la ricettazione con la pena della reclusione da 2 a 8 anni, e all’articolo 474, che punisce, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro, chi detiene per la vendita, mette in vendita o in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi.