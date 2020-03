Gdf, Coronavirus e controlli sul divieto di circolazione: li fermano e “trovano” cocaina e soldi

FIRENZE – In occasione dei controlli sul divieto di circolazione, la Guardia di finanza ha arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un giovane di origini marocchine che nascondeva 60 grammi di cocaina. In particolare, i Finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, insospettiti dalla presenza in strada di due giovani all’interno di un’auto che sembravano procedere senza un obiettivo preciso, si sono avvicinati per il controllo dei documenti e chiedere loro perché si stavano spostando. Tenuto conto delle affermazioni poco credibili e dello stato di agitazione dei due, gli agenti delle fiamme gialle hanno voluto approfondire i controlli rinvenendo, all’interno delle tasche del jeans di uno dei due, due pacchetti di sigarette con occultate 4 dosi di cocaina da 2 grammi ognuna, pronte per l’uso, e 1 involucro con cellophane contenente altri 54 grammi. La perquisizione è proseguita a casa dell’uomo dove sono stati sequestrati quasi 8.000 euro di denaro contante, ritenuto provento del reato di spaccio. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e il Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio che avrà luogo nel mese di maggio.