Gelli (Fondazione Italia in Salute) “Serve una posizione netta del Governo per scuola e trasporti”

CAMPI BISENZIO – Federico Gelli presidente della Fondazione Italia in Salute chiede una “posizione netta del Governo su scuola e trasporti in vista di settembre”. “L‘auspicio è che il CdM, – dice in una nota Gelli – oltre a richiedere il green pass per viaggi in aereo e treno, possa estendere la misura anche al personale scolastico. I casi sono in aumento ma i vaccini riescono a reggere l’impatto del dilagare della variante Delta mantenendo ancora bassi i numeri di ospedalizzazioni e decessi. Stavolta però il Paese deve farsi trovare pronto alla riapertura delle scuole, garantendo ai ragazzi la possibilità di riprendere da subito la didattica in presenza dopo il fallimento dell’esperimento Dad e tenendo quanto più bassa possibile la circolazione del virus in questi ambienti con un alto livello di coperture vaccinali. Del resto, come confermano i dati dell’ultimo rapporto di vaccinovigilanza dell’Aifa, questi prodotti sono altamente sicuri: in totale su 49,5 milioni di somministrazioni gli eventi avversi con rischio di vita sono stati 457, ossia lo 0,00092% ovvero 9,2 ogni milione di dosi”.