“Gemellaggio” fra Campi Bisenzio e l’Emilia Romagna. E un pranzo tutto per gli alluvionati

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. Banda Albereta in questi anni lo ha dimostrato in più di un’occasione. Questa, però, probabilmente è “più speciale” delle altre. Anche perché l’associazione “gioca in casa” e lo vuole fare a sostegno dei tanti campigiani che nel novembre scorso hanno perso tutto. O quasi. E per farlo ha scelto come “alleato” chi, a sua volta, in precedenza ha dovuto fare i conti con la furia dell’acqua. L’appuntamento è per domenica 5 maggio presso il circolo Gni Gni della Pubblica Assistenza di Campi dove ci sarà un pranzo, completamente gratuito, per tutte le persone colpite dall’alluvione del 2 novembre. Un pranzo offerto da due associazioni, l’altra è l’Associazione culturale Villa Fontana di Medicina, in provincia di Bologna, che verrà a Campi a cucinare un piatto tipico della loro zona abbinato a prodotti emiliani. Tutto questo da un’idea di Banda Albereta (nella locandina tutte le informazioni necessarie, prenotazioni entro e non oltre il 26 aprile) per ritrovarsi all’insegna della solidarietà in una giornata che sancirà anche il gemellaggio fra il comitato di Conselice, in provincia di Ravenna, e il coordinamento dei comitati di Campi Bisenzio.