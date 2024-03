“Gemellaggio” su due ruote per l’istituto Marconi di Prato e il Polo tecnico professionale di Lugo di Romagna

PRATO – Una delegazione di studenti dell’istituto Marconi di Prato con il preside Paolo Cipriani in testa, la responsabile del progetto Bici Lara Ferri e il tecnico di laboratorio Marco Vannucchi hanno consegnato, ieri, al Polo tecnico professionale di Lugo di Romagna una ventina di biciclette che serviranno per raggiungere la scuola ai ragazzi di Lugo che hanno subito […]

PRATO – Una delegazione di studenti dell’istituto Marconi di Prato con il preside Paolo Cipriani in testa, la responsabile del progetto Bici Lara Ferri e il tecnico di laboratorio Marco Vannucchi hanno consegnato, ieri, al Polo tecnico professionale di Lugo di Romagna una ventina di biciclette che serviranno per raggiungere la scuola ai ragazzi di Lugo che hanno subito gravi danni ed ingenti perdite nello scorso maggio 2023 a causa dell’alluvione. L’idea è nata proprio nel maggio scorso dalla collaborazione del gruppo Bici della professoressa Ferri e il gruppo Teatro del professor Trapisarda dell’istituto Marconi. Con lo spettacolo sono stati raccolti i fondi necessari per preparare le bici da donare. Da anni l’istituto Marconi porta avanti il progetto Bici in cui sono inseriti venti studenti. Tutte le biciclette che vengono raccolte sulla strada tramite Alia e polizia municipale vengono consegnate alla scuola Marconi, che ridà loro una seconda vita attuando il principio dell’economia circolare, perchè altrimenti finirebbero in discarica come rifiuti. I ragazzi pratesi ne hanno allestite una ventina proprio con l’idea di consegnarle ai loro corrispondenti romagnoli.

L’incontro tra i dirigenti ha permesso che la consegna delle bici si concretizzasse in una sorta di gemellaggio tra le due scuole, che hanno programmi molto simili. La consegna era prevista per il novembre scorso, ma l’alluvione che ha colpito la nostra città proprio in quel periodo ha fatto slittare la data dell’incontro fino a ieri. Il bellissimo gesto di solidarietà è stato supportato anche con il patrocinio del Comune di Prato da parte degli assessorati alla Mobilità ed alla Protezione civile. Il trasferimento delle bici e della delegazione è stato possibile mediante l’apporto del gruppo motorizzato di protezione civile Autieri di Prato che hanno sostenuto l’iniziativa dal punto di vista logistico.