Gemelli (FdI) e la candidatura di Fossi al Parlamento: “La sinistra tiene di più alla carriera personale che alla continuità amministrativa”

CAMPI BISENZIO – “Irrispettoso nei confronti dei cittadini che pretende di rappresentare”: il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, giudica così la decisione di candidarsi al Parlamento del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. “Fossi abbandonerà la guida del Comune con un anno di anticipo – dice Gemelli – e porterà Campi Bisenzio al commissariamento. Una esperienza mortificante di cui il Comune non ha assolutamente bisogno. Tutto questo avviene esclusivamente per un’ambizione personale, dato che Fossi tra un anno avrebbe finito la sua esperienza di sindaco senza potersi più ricandidare. Crediamo ci voglia maggiore rispetto per le istituzioni che si rappresentano e per i cittadini. Questo ci dimostra quanto la sinistra tenga più alla carriera personale di qualcuno che non alla continuità amministrativa. Sicuramente Campi andrà avanti anche senza il sindaco Fossi, il quale evidentemente non mancherà ai cittadini che ha deciso di abbandonare alla fine della sua corsa”.