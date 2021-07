Gemelli (FdI): “Elezioni a Sesto Fiorentino, ma quale lista unica di centro-destra: smentisco categoricamente”

SESTO FIORENTINO – E’ una “voce” che negli ultimi giorni è circolata spesso a Sesto Fiorentino ma sulla quale il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, è voluto intervenire con forza: “Smentisco categoricamente la notizia che Fratelli d’Italia sostenga una lista unica del centro-destra per le prossime comunali di Sesto Fiorentino”. La voce che circolava, infatti, ipotizzava la costituzione di una lista unitaria del centro-destra a seguito di un incontro del senatore Mallegni con i simpatizzanti di Forza Italia.

“Sento il bisogno – aggiunge Gemelli – di chiarire con fermezza un aspetto fondamentale: Fratelli d’Italia non parteciperà ad alcuna lista unica sulle amministrative del prossimo autunno a Sesto Fiorentino, ma presenterà il proprio simbolo come ha sempre fatto nei Comuni più grandi. Come di consueto stiamo lavorando per andare in coalizione con tutto il centro-destra nella formazione classica a sostegno di un candidato sindaco unitario, ma ognuno con il proprio simbolo. Non si parli di lista unica che francamente sarebbe controproducente”.

“Quanto al nome del candidato sindaco, – conclude – ancora niente è stato deciso. Stiamo valutando le proposte sul tavolo e ne stiamo avanzando di nuove anche noi ai nostri alleati. Non poniamo veti a nessuno, ma la partita delle comunali di Sesto è importante e richiede evidentemente qualche giorno in più e una riflessione più ampia per trovare il nome giusto”.