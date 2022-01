Gemelli (FdI): “Guardia medica, un servizio essenziale. Ma negli ultimi giorni dell’anno è stata un’odissea”

FIRENZE – Dopo Paolo Gandola (Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento), anche Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano, dice la sua sulla “questione guardia medica”: “Continui tagli, chiusure e disservizi hanno ridotto un servizio essenziale per la cittadinanza, come quello della guarda medica, in una continua odissea. Quanto accaduto durante […]

FIRENZE – Dopo Paolo Gandola (Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento), anche Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano, dice la sua sulla “questione guardia medica”: “Continui tagli, chiusure e disservizi hanno ridotto un servizio essenziale per la cittadinanza, come quello della guarda medica, in una continua odissea. Quanto accaduto durante le feste, con l’impossibilità in alcune zone di comunicare con le guardie mediche, è solo la punta dell’iceberg di un sistema che non funziona e andrebbe ripensato. Già in questi anni abbiamo assistito a tagli negli orari notturni e chiusure di presidi di guardia medica (spesso durante il fine settimana) che portano ad ingolfare gli ospedali e non garantisco un servizio fondamentale per i cittadini dell’area metropolitana. Proprio per questo chiederemo ai nostri consiglieri comunali di tutta l’area metropolitana di presentare atti di indirizzo affinché siano gli stessi Comuni a muoversi presso la Regione per continuare a garantire un presidio di guardia medica efficiente e capillare in tutta la provincia”.