Gemelli (FdI nel Centrodestra): “Se Signa è un “buen retiro” per Rossi, la Città metropolitana non è da meno per l’ex sindaco Cristianini…”

SIGNA – “Signa si sta rivelando un “buen retiro” per l’ex presidente della Regione, Enrico Rossi, mentre la Città metropolitana lo è diventato per l’ex sindaco di Signa, Alberto Cristianini“: questo, in estrema sintesi, l’affondo di Fratelli d’Italia, per voce di Claudio Gemelli, consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia nel Centrodestra (nella foto), e del coordinatore comunale signese di FdI, Marco Colzi. “Dove piazzare l’ex sindaco Cristianini? Ecco la risposta che già era nell’aria da tempo”: Gemelli spiega così la notizia appresa nei giorni scorsi, ovvero “che il 25 gennaio, con un atto del sindaco metropolitano Nardella, l’ex sindaco di Signa, Alberto Cristianini, è stato assunto al costituendo ufficio per i rapporti con il territorio, alle dirette dipendenze dello stesso sindaco metropolitano. Si tratta di una assunzione ex articolo 90 del Tuel, a chiamata diretta. L’ex sindaco Cristianini avrà così un contratto a tempo determinato full-time”. “Insomma, – aggiunge Gemelli – mentre sul nostro territorio imperversa una crisi economica che presto si tradurrà in un serio problema occupazionale, c’è chi viene “sistemato” negli uffici della Città metropolitana. Purtroppo non è la prima volta che assistiamo ad un sistema del genere che in Toscana abbiamo già conosciuto. Del resto già a Signa aveva trovato posto l’ex governatore della Toscana Rossi nominato assessore. Francamente, diventa intollerabile un comportamento che assume più le sembianze di un antipatico privilegio riservato ai politici arrivati a fine mandato. Chiederemo spiegazioni nelle opportune sedi istituzionali”.

Sulla questione è intervenuto anche Colzi: “Da tempo si vociferava che l’ex sindaco di Signa Alberto Cristianini sarebbe stato assunto in Città metropolitana con qualche incarico. Ecco che oggi tali voci trovano conferma, in un momento di crisi e difficoltà per tanta gente anche del nostro territorio: il Pd aiuta solo chi gli è stato fedele e ha obbedito alle imposizioni dall’alto anche se svantaggiose per il territorio che hanno amministrato. Infatti l’ex sindaco oggi ha ottenuto un posto di lavoro creato ad hoc dal partito. Noi di FdI di Signa siamo assolutamente sconcertati da certe logiche che portano i cittadini a un progressivo allontanamento dalla politica o ad un avvicinamento solo per convenienza di carriera lavorativa”.