Gemelli (FDI), solidarietà all’autista dell’Ataf: “Campanello d’allarme significativo”

FIRENZE – Il consigliere metropolitano Claudio Gemelli (FDI), nonché presidente della prima commissione della Città metropolitana, esprime solidarietà all’autista Ataf che ha subito un’aggressione a sfondo sessuale la sera del 4 febbraio sulla linea 35, al capolinea in zona indicatore: “Quanto avvenuto – dice . rappresenta un campanello d’allarme per la situazione della sicurezza in alcune zone nostro territorio nelle ore notturne. Quando questi episodi vedono come vittima un lavoratore che svolge un servizio pubblico allora la situazione risulta ancora più intollerabile. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per garantire a coloro che svolgono attività lavorative di notte la massima tranquillità nello svolgimento delle loro mansioni. L’auspicio è che questo tema possa tornare all’attenzione delle amministrazioni locali di ogni grado e che si possano garantire maggiori controlli sui mezzi di trasporto pubblici”. La solidarietà del consigliere Gemelli si aggiunge a quella già espressa dal presidente e del vicepresidente della commissione ambiente e mobilità di Palazzo Vecchio.