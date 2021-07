Gemelli (Fratelli d’Italia): “Gkn, una bomba sociale per tutto il territorio”

CAMPI BISENZIO – “Stamattina sono andato insieme ad alcuni consiglieri della Piana fiorentina davanti ai cancelli della Gkn di Campi. Ieri di punto in bianco 422 lavoratori sono stati licenziati collettivamente tramite una e-mail. Una modalità vergognosa da parte dell’azienda che ha deciso di chiudere lo stabilimento e che rischia di diventare una bomba sociale per tutto il territorio in un periodo assai difficile”: lo scrive su Facebook il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, oggi a Campi insieme a Vincenzo De Franco (consigliere comunale a Signa di Fratelli d’Italia-Signa Libera) e Daniele Baratti (consigliere comunale della Lega a Calenzano). “La politica tutta, senza distinzioni, – aggiunge Gemelli . si deve fare sentire e mandare dei segnali forti per mantenere viva l’attenzione sul problema. Purtroppo in provincia di Firenze abbiamo già avuto casi analoghi come anni fa quello dell’Electrolux di Scandicci e di recente la Bekaert di Figline. Speriamo che venga aperto a più presto un tavolo al Ministero per evitare una crisi ancora maggiore”.