“Generazione sostenibile”: Cisl Fnp, via alla fase precongressuale aperta a tutti gli iscritti della Piana

CAMPI BISENZIO – Nella vita democratica di un sindacato, come spiega Bruno Santamaria, responsabile Cisl Fnp della Piana fiorentina, “la fase congressuale è il momento fondante sul quale si basa tutta l’attività di rappresentanza dell’organizzazione. Azzerare tutte le cariche interne all’organizzazione per poi procedere alla rielezione è un atto democratico che pochi hanno al loro interno in Italia. Per questo come Fnp Cisl della Piana fiorentina Firenze e Prato siamo orgogliosi di comunicare le date delle riunioni congressuali che si terranno sul nostro territorio per consultare gli iscritti su quanto fatto e sugli obbiettivi da porsi per il futuro. La Cisl vive questo momento con assoluta consapevolezza dovuta dal rappresentare oltre 4 milioni di lavoratori e con 150.000 iscritti in più nei lavoratori attivi negli ultimi anni. La Fnp Cisl della Piana fiorentina, con i suoi volontari, da sempre si prodiga nell’accoglienza delle persone che si rivolgono ai nostri sportelli con professionalità ma soprattutto con umanità, cercando di dare il proprio contributo per aiutare chi è più debole ed in difficoltà. I volontari della Fnp Cisl della Piana fiorentina, congiuntamente ad altri volontari sono attivi nell’accoglienza di oltre 28 sedi e altri recapiti sul territorio, questo ci pone al centro della nostra attività sociale”.

E ancora: “Questo momento congressuale di ascolto è basilare per rilanciare i nostri obbiettivi di miglioramento dell’organizzazione. Poche organizzazioni possono contare sul radicamento sul territorio come la Cisl e la Fnp Cisl e questo ci rende consapevoli di essere attori importanti nella vita sociale del nostro territorio. Siamo fermamente convinti che la nostra generazione abbia un compito importante nella società per cercare di equilibrare i vari scompensi che il mondo d’oggi mette in risalto e ci propone nelle peggiori realtà. Il nostro impegno deve essere rivolto alla tutela dei nostri diritti conquistati, con una vita di lavoro, ma ancora più importante è il nostro impegno per cercare di dare risposte in questo mondo che pare abbia perso la capacita di trovare vie comuni. Il nostro slogan, ”Generazione sostenibile. Impegno, energia, connessioni, il coraggio della partecipazione“, riassume molto bene quale sia il nostro percorso per i prossimi anni, per questo l’impegno di tutti gli iscritti alla Fnp Cisl di Firenze e Prato è fondamentale e il primo passo di questo nuovo percorso è partecipare ai precongressi di base”. Nel territorio di Firenze e Prato saranno ben tredici le assemblee di base aperte a tutti gli iscritti alla Fnp Cisl. Nell’area della Piana fiorentina (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa) saranno così suddivisi: per gli iscritti alla Cisl Fnp di Campi Bisenzio e Signa il 17 gennaio alle 9.30 presso il circolo ricreativo Rinascita in piazza Matteucci; per gli iscritti alla Cisl Fnp di Sesto Fiorentino e Calenzano il 23 gennaio alle 15 presso il circolo Acli Gli Incontri in via Gramsci a Sesto Fiorentino.