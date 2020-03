“Generazione XX” al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – “Generazione XX” è lo spettacolo che andrà in scena venerdì 13 marzo alle 21 al Teatro delle Arti, unico teatro dell’area rimasto aperto. Lo spettacolo è di Anton Giulio Calenda, con Stefano Bramini, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Giulia Fiume, Federico Galante, Laura Pannia, Lida Ricci e Bruna Sdao, la regia di Alessandro Di Murro. Produzione Fattore K. in collaborazione con Gruppo della Creta.

Generazione XX è la storia d’amore di Linda e Giacomo, “due giovani fidanzati gravati dal peso della vita”. Le crudeltà che a questi due personaggi verranno inflitte e che loro stessi si troveranno obbligati a infliggersi reciprocamente non costituiscono altro che una lente di ingrandimento di alcuni aspetti della condizione giovanile. “Generazione XX rappresenta per me un tentativo di raccontare le peculiarità e al tempo stesso i drammi di una generazione – la mia e di tutti coloro nati e cresciuti a cavallo di questo secolo – che, traumaticamente sollecitata da un’imprevedibile ondata di cambiamenti tecnologici, economici e geopolitici, non riesce ad affacciarsi al futuro con fiducia, poiché ancora ferita, confusa e appesantita dal drammatico e cupo retaggio consegnatole dalle istituzioni del ‘900. Ne è uscita fuori una surreale fantasmagoria che non vuole essere un invito alla rassegnazione ma un monito a non ripetere i disumani errori del passato” (Anton Giulio Calenda).

Biglietti: Intero 15 euro; Ridotto 13 euro over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso; Ridotto 8 euro under 26.