“Generosi e disponibili”: i ringraziamenti del sindaco Tagliaferri a tutti i volontari presenti durante l’emergenza alluvione

CAMPI BISENZIO – Quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, il 5 dicembre, è stata la “Giornata mondiale del volontariato”, l’occasione per riconoscere il prezioso contributo e l’impegno straordinario dei volontari, un tributo a tutti coloro che donano il proprio tempo e le proprie energie per aiutare gli altri e per costruire comunità più forti e unite. Per questo, il sindaco di campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha voluto rivolgersi a tutte le associazioni del territorio per ringraziarle del prezioso lavoro svolto durante l’emergenza alluvione: “Quest’anno più che mai, abbiamo assistito alla straordinaria resilienza e all’incredibile spirito di solidarietà dei volontari, il loro prezioso contributo è stato fondamentale in un momento come quello che abbiamo vissuto. Grazie a tutti i volontari, alle associazioni e agli angeli del fango, parte fondamentale in quello che è successo, per il loro concreto aiuto e per la generosità dimostrata”.