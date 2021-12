“Geronimo la furia rossa”, l’ultimo audiolibro pubblicato da La Case Books con la voce di Antonino Barbetta

SIGNA – Si intitola “Geronimo la furia rossa” (di Richard J. Samuelson) ed è il titolo del nuovo audiolibro pubblicato da La Case Books nella collana “I signori della guerra” con la voce di Antonino Barbetta. L’audiobook, tratto dall’omonimo libro dell’autore statunitense pubblicato da La Case Books, racconta la vita dell’ultimo grande guerriero apache, un uomo divenuto suo malgrado il simbolo di un mondo che è stato spazzato via dalla modernità. A questo proposito sono emblematiche le parole dello stesso Geronimo: “Io sono nato nelle praterie dove il vento soffia libero e non c’è nulla che ferma la luce del sole. Io sono

nato dove non c’erano costrizioni. Sono stato scaldato dal sole, irrobustito dal vento e riparato dagli alberi. Tutto come un qualsiasi bambino indiano”.

“Quella di Geronimo è una storia che merita di essere raccontata e ricordata, – dice Jacopo Pezzan, general manager di La Case Books – qui negli Stati Uniti c’è ancora molto da lavorare sulla memoria dei nativi americani e da questo punto di vista la vita di Geronimo è esemplare. Era perfettamente consapevole che non poteva fermare il nuovo mondo che stava spazzando via il suo popolo dalla storia, ma non ha smesso di lottare. L’epopea di Geronimo e degli Apache, inoltre, può insegnarci molto anche per comprendere i nostri tempi: stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti profondissimi, proprio come quella vissuta dal vecchio guerriero Apache, che scelse di lottare come una tigre per difendere la sua civiltà e il suo popolo. Per questo non abbiamo voluto ricordarlo come una vittima ma come un guerriero, perché questo è stato Geronimo, un guerriero straordinario”.

“Geronimo la furia rossa” è l’undicesimo audiolibro pubblicato nella collana “I signori della guerra”, tutti pubblicati da La Case Books e disponibili in streaming in esclusiva su Audible e in digital download in esclusiva su Apple Libri. La Case Books, invece, è un progetto nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro: amici fin dai tempi del liceo, nei primi anni ’90, Pezzan e Brunoro hanno creato una realtà editoriale indipendente che si è distinta per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice specializzata in eBook e audiolibri, La Case Books è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con più di 750 titoli in 7 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo e polacco).

