Gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti: denunciato dai Carabinieri titolare di una società edile

SIGNA – I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestali di Ceppeto, nella mattinata di ieri, giovedì 7 ottobre, nel contesto di una serie di servizi di prevenzione inerenti ai controlli su strada di rifiuti speciali e relative località di smaltimento, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano G.V., 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, per gestione illecita e “deposito incontrollato di rifiuti”. Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di svariati cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non presso un’area in uso allo stesso. In particolare sono stati rinvenuti 2 veicoli fuori uso, 15 traversine ferroviarie (trattate con creosolo) e vari rifiuti di scarto da demolizione di costruzione, materiali plastici di varia tipologia, legnoso, misto ferro e mattoni, pietre e intonaco, depositato in maniera incontrollata al suolo in cumuli e sparsi.