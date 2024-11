Gestione rifiuti, tra emergenza e risorse: a Carmignano si riuniscono amministratori, esperti e ambientalisti    

CARMIGNANO – Tanti ospiti, esperti, associazioni ambientalistiche, amministratori: tutti a Carmignano per “Gestione dei rifiuti: tra emergenza e risorsa”, la conferenza promossa da BioDistretto del Montalbano e Zero Waste Italy, in programma nella mattinata (inizio 9.30) di sabato 9 novembre, nella sala consiliare del palazzo comunale. L’incontro offrirà l’occasione per una panoramica sui problemi legati […]

CARMIGNANO – Tanti ospiti, esperti, associazioni ambientalistiche, amministratori: tutti a Carmignano per “Gestione dei rifiuti: tra emergenza e risorsa”, la conferenza promossa da BioDistretto del Montalbano e Zero Waste Italy, in programma nella mattinata (inizio 9.30) di sabato 9 novembre, nella sala consiliare del palazzo comunale. L’incontro offrirà l’occasione per una panoramica sui problemi legati alla gestione dei rifiuti, con lo sguardo rivolto all’economia circolare e alle nuove tecnologie del riciclo e del riuso. Al centro del convegno, che vedrà tra i relatori anche rappresentanti di aziende impegnate nella valorizzazione dei materiali di scarto, le azioni delle comunità locali e il loro impatto sociale ed ambientale. La conferenza sarà aperta dal saluto del sindaco Edoardo Prestanti e vedrà un ricco parterre di partecipanti: Paolo Azzurro (on line), responsabile Area rifiuti e economia circolare di Anci Emilia Romagna; Patrizia Lo Sciuto, vicepresidente dell’associazione Zero Waste Italy; Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio; Giuseppe Ungherese, responsabile nazionale Greenpeace; Nicola Ciolini, presidente Revet; Fabio Sturani, EsoRecycling; Marco Migliorati, 5R Zero sprechi; Teresa Paoli, giornalista di Presadiretta Rai3; Marina Gridelli, responsabile Marevivo, delegazione toscana.

Il convegno consentirà anche di fare il punto sullo stato di inquinamento della plastica e dei Pfas (sostanze perfluoro alchiliche), i composti impiegati per rendere resistenti tessuti, carta, contenitori per alimenti, ma anche per illustrare le buone pratiche da adottare per trasformare i materiali di scarto in risorse utili. Altri eventi faranno da sfondo al convegno sulla gestione dei rifiuti: la mostra “Vortex” realizzata dall’artista Roberto Costa con plastica dispersa e raccolta dallo stesso artista, la sfilata di abiti creati con materiali di recupero da Lucrezia Ceneda, l’esposizione di prodotti plastic free e sfusi della tabaccheria Berti di Carmignano. L’iniziativa nasce dal progetto Eric di Zero Waste Europe per la riduzione dei rifiuti di plastica, a cui aderiscono i Comuni di Carmignano e Viareggio. Info: iniziative.montalbano@gmail.com.