“Ghevido” con le pizze di alta qualità di Yalda sulla guida Toscana a Tavola

SESTO FIORENTINO – Dosare gli ingredienti, impastare con abilità, scegliere i prodotti seguendo il profumo della qualità e poi lavorare con gusto e fantasia: sono le basi per una pizza unica e originale che Yalda Deljoye utilizza per il suo locale di via Giachetti. Ogni sera Yalda si trova dietro al banco di Ghevido, questo […]



SESTO FIORENTINO – Dosare gli ingredienti, impastare con abilità, scegliere i prodotti seguendo il profumo della qualità e poi lavorare con gusto e fantasia: sono le basi per una pizza unica e originale che Yalda Deljoye utilizza per il suo locale di via Giachetti. Ogni sera Yalda si trova dietro al banco di Ghevido, questo il nome del locale a preparare le palline di pizza pronte per essere infornate e decorate con ingredienti stagionali di alta qualità. Una pizzeria familiare lontana dai social, ma molto apprezzata grazie al passa-parola di chi ha assaggiato le creazioni culinarie di Yalda. Tanto apprezzata che anche la guida “Toscana a Tavola”, il vademecum dei locali regionali, si è accorta di questo piccolo ma gustoso locale dove le pizze non si ripetono mai, ma vengono preparate seguendo la stagionalità e ha deciso di dedicarle uno spazio.

“Ho ricevuto la classica telefonata – spiega Yalda – un redattore mi ha detto che Ghevido è stato selezionato dalla guida dopo che qualcuno dello staff della rivista era venuto ad assaggiare le mie pizze. Sono rimasta senza parole, ma molto felice. Per me è un grande risultato”. Yalda ama profondamente il proprio lavoro e preferisce stare dietro le quinte. Accogliente e sorridente, sempre disponibile e quando ha deciso di aprire la pizzeria lo ha fatto con un obiettivo: quello di usare solo prodotti di alta qualità. “La sorpresa per me è stata ancora più piacevole – spiega Deljoye – perchè non sono presente con assiduità sui social e ho saputo che alla pizzeria sono arrivati grazie al passa parola dei clienti”.

Al di là delle pizze classiche come Margherita o prosciutto e funghi che comunque Yalda cucina con il proprio tocco da pizzaiola, ogni settimana propone la pizza di stagione con i prodotti tipici dei mesi in corso. “In autunno – dice Deljoye – vista che ci avviciniamo ad Halloween preparo la pizza alla zucca e poi presto sfornerò quella al lampredotto”. Ghevido in via Giachetti è aperto dalle 19.15 alle 23 dal mercoledì alla domenica.