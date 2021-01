Giab’s, 70 anni di pantaloni e gonne da Campi in tutto il mondo. E ora una “promozione” per il trasferimento dello spaccio aziendale

CAMPI BISENZIO – L’occasione per parlare con loro, e soprattutto del loro lavoro, è stata l’inizio della vendita promozionale, con proposte irripetibili, per il trasferimento dello spaccio aziendale. Che ha preso il via ieri, giovedì 7 gennaio, e che proseguirà fino al 30 gennaio nei seguenti giorni e orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 […]

CAMPI BISENZIO – L’occasione per parlare con loro, e soprattutto del loro lavoro, è stata l’inizio della vendita promozionale, con proposte irripetibili, per il trasferimento dello spaccio aziendale. Che ha preso il via ieri, giovedì 7 gennaio, e che proseguirà fino al 30 gennaio nei seguenti giorni e orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (per ulteriori informazioni telefonare al numero 0558960104). Una vendita promozionale che consentirà di acquistare, a prezzi davvero significativi, prodotti che hanno il valore di un negozio di prima scelta, da boutique.

“Loro” sono la Giab’s, settant’anni di pantaloni da uomo e donna, con sede e spaccio aziendale in via Rocco Benini 15 a Campi Bisenzio. Una realtà storica sul territorio, che ha fatto della Piana, di tutta l’area circostante appunto a Campi, il proprio trampolino di lancio per poi farsi conoscere in tutto il mondo. Un’azienda che inizialmente ha avuto come marchio di fabbrica i suoi pantaloni sportivi e che oggi consente al prodotto finale di “godere” di tutti i passaggi che fanno parte di una lavorazione sartoriale.

Tradizione e innovazione, ma con alcuni punti fermi che hanno permesso alla Giab’s, nata nel 1953 da un’idea di Giancarlo Ballerini per la confezione del pantalone sportivo e da lavoro, di attestarsi a livelli di qualità non indifferenti: innanzitutto, qui è tutto Made in Italy, ogni prodotto ha una propria cultura e una propria storia, al punto che si potrebbe parlare senza problemi di tutti “pezzi unici”. Infine, la ricerca del dettaglio, del particolare, la cura di tutto ciò che rende un pantalone o una gonna “appetibile” ai più prestigiosi marchi che fanno moda in Italia e all’estero. Pensiamo a Ferragamo, Stefano Ricci, Valentino, Christian Dior, solo per citarne alcuni.

O alle principali fiere del settore, in Italia e nel mondo, due su tutte: Pitti Uomo fin dall’inizio degli anni Ottanta e, per quanto riguarda l’universo femminile, “White” a Milano, probabilmente la più importante nel settore. Il marchio Giab’s insomma è stato da subito precursore in materia di pantaloni e gonne, sinonimo di specializzazione e professionalità, altrettanto quando si parla di qualità. Una qualità evidenziata dal fatto che la lavorazione, aggiornata come sempre con le tecnologie più avanzate, è a ciclo produttivo interno. E certificata dalle tre generazioni che via via si sono succedute all’interno dell’azienda: da Giancarlo Ballerini fino alla terza generazione, che sta dando ulteriore slancio al lavoro. Quel lavoro che ha il “sapore” buono delle sartorie del passato e che si respira “a pieni polmoni” aprendo la porta in via Rocco Benini, visitando lo spaccio aziendale e salendo al primo piano dove stoffe e tessuti sembrano parlare. Quando si è “Artigiani toscani” dal 1953, niente può essere un caso.