Giab’s, ultimi giorni di vendita promozionale. E per acquistare, a prezzi convenienti, prodotti di prima scelta

CAMPI BISENZIO – Se i social sono il “termometro” – e un po’ lo sono – del periodo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature, la vendita promozionale della Giab’s, che ha preso il via lo scorso 7 gennaio e che si concluderà il 30 di questo mese, è già stata un successo. Un successo lo sono sicuramente i pantaloni in vendita ma anche la considerazione, estremamente positiva, che i nostri lettori hanno espresso nei confronti dei discendenti di Giancarlo Ballerini, colui che all’inizio degli anni Cinquanta dette vita a quella che poi è diventata una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio. E’ stato sufficiente aprire la pagina Facebook di Piananotizie o i vari gruppi social relativi a Campi Bisenzio per rendersi conto, oltre ai numerosi commenti positivi, che la Giab’s è un’azienda che piace. Almeno dalle visualizzazioni del nostro precedente articolo che hanno raggiunto quasi quota 50.000. E adesso ci sono ancora pochi giorni per riuscire ad acquistare, a prezzi davvero significativi, prodotti che hanno il valore di un negozio di prima scelta, da boutique.

La vendita promozionale, infatti, riprenderà domani, mercoledì 27 gennaio con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (per ulteriori informazioni telefonare al numero 0558960104). Il coronamento, se vogliamo, di settant’anni di pantaloni da uomo e donna, con sede e spaccio aziendale in via Rocco Benini 15 a Campi Bisenzio. Una realtà storica sul territorio, che ha fatto della Piana, di tutta l’area circostante appunto a Campi, il proprio trampolino di lancio per poi farsi conoscere in tutto il mondo. Un’azienda che inizialmente ha avuto come marchio di fabbrica i suoi pantaloni sportivi e che oggi consente al prodotto finale di “godere” di tutti i passaggi che fanno parte di una lavorazione sartoriale

E che si tratta di un lavoro di qualità si è visto, oltre che nel resto dell’anno ovviamente, in questo mese di gennaio, con tanti clienti, non solo i più fedeli, quelli che qui hanno sempre trovato qualità e cortesia, due caratteristiche che rappresentano il biglietto da visita della Giab’s. Tutto questo insieme a tradizione e innovazione, due punti fermi della produzione, fin dai primi giorni quando l’azienda nacque per la confezione del pantalone sportivo e da lavoro ma che si attestò subito a livelli di qualità non indifferenti: qui è tutto Made in Italy, ogni prodotto ha una propria cultura e una propria storia, al punto che si potrebbe parlare senza problemi di tutti “pezzi unici”.

Infine, la ricerca del dettaglio, del particolare, la cura di tutto ciò che rende un pantalone o una gonna “appetibile” ai più prestigiosi marchi che fanno moda in Italia e all’estero. Pensiamo a Ferragamo, Stefano Ricci, Valentino, Christian Dior, solo per citarne alcuni. O alle principali fiere del settore, in Italia e nel mondo, due su tutte: Pitti Uomo fin dall’inizio degli anni Ottanta e, per quanto riguarda l’universo femminile, “White” a Milano, probabilmente la più importante nel settore. Il marchio Giab’s, insomma, è stato da subito precursore in materia di pantaloni e gonne, ma soprattutto sinonimo di specializzazione e professionalità, altrettanto quando si parla di qualità.

Una qualità messa ancora più in evidenza dal fatto che la lavorazione, aggiornata come sempre con le tecnologie più avanzate, è a ciclo produttivo interno. E certificata dalle tre generazioni che via via si sono succedute all’interno dell’azienda: da Giancarlo Ballerini fino alla terza generazione, che sta dando ulteriore slancio al lavoro, con idee altrettanto innovative. Abbinate a quel lavoro che ha il “sapore” buono delle sartorie del passato e che si respira “a pieni polmoni” aprendo la porta in via Rocco Benini, visitando lo spaccio aziendale e salendo al primo piano dove stoffe e tessuti sembrano parlare. Quando si è “Artigiani toscani” dal 1953, niente può essere un caso.